Mourinho-Nachfolger schon gefunden?

Benfica Lissabon wappnet sich für einen möglichen Abschied von José Mourinho. Wie die portugiesische Sportzeitung ‚Record‘ berichtet, steht Marco Silva als potenzieller Nachfolger hoch im Kurs. Zwar bleibt es weiterhin das Ziel der Adler, die Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Chefcoach fortzusetzen, doch die Gerüchte um dessen Zukunft reißen nicht ab. Zuletzt wurde The Special One intensiv mit einer Rückkehr zu Real Madrid in Verbindung gebracht, Präsident Florentino Pérez soll den Portugiesen favorisieren.

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Silva wiederum befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr beim FC Fulham und strebt im Sommer den nächsten Karriereschritt an. Der 48-Jährige kennt die portugiesische Liga bestens aus seinen Stationen bei Estoril und beim Stadtrivalen Sporting Lissabon. Seit 2021 trainiert er die Cottagers, führte sie zurück in die Premier League und etablierte sie dort im gesicherten Mittelfeld. Diese Bilanz hat offenbar auch den FC Chelsea hellhörig gemacht, der nach dem Aus von Liam Rosenior ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Trainer ist.