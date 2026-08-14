Noel Futkeu (23)

von Eintracht Frankfurt zur SV Elversberg

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Die halbe Bundesliga war am Torschützenkönig der 2. Bundesliga interessiert. Den Zuschlag erhält die SV Elversberg, die Futkeu per Leihe mit Kaufoption von der SGE verpflichtet.

Ludovit Reis (26)

vom FC Brügge zu Werder Bremen

Der Aufschrei in Norddeutschland dürfte wegen Reis durchaus groß sein. Der einstige Kapitän des Hamburger SV wechselt zum Erzrivalen nach Bremen. Da der zentrale Mittelfeldspieler in Brügge aussortiert wurde, muss der SVW keine Ablöse zahlen. Der Transfer wurde am Freitagabend offiziell.

Thijs Dallinga (26)

vom FC Bologna zum 1. FC Köln

Eigentlich sollte ein Backup für Ragnar Ache (28) her, Dallinga wird sich aber wohl kaum hinten anstellen. Der Mittelstürmer wechselt per Leihe ans Geißbockheim, im Anschluss kann der FC den Niederländer für elf Millionen Euro festverpflichten. Zeitnah wird Dallinga zum Medizincheck erwartet.

Gabriel Vidovic (22)

von Dinamo Zagreb zum SC Paderborn

Nach nur einem Jahr bricht Vidovic seine Zelte in Zagreb schon wieder ab. Für drei Millionen Euro wechselt der Linksaußen voraussichtlich zum SC Paderborn und soll dort die Offensive beleben. Beim FC Bayern und beim FSV Mainz konnte er sich in der Bundesliga noch nicht durchsetzen.