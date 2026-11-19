Niko Kovac hat am heutigen Donnerstag ein Personalupdate gegeben. Dabei ließ er auf der Pressekonferenz einen Einsatz des zuletzt angeschlagenen Trios um Waldemar Anton (30), Serhou Guirassy (30) und Carney Chukwuemeka (23) am Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach offen: „Es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist auch genauso wenig ausgeschlossen, dass sie nicht dabei sein werden – das werden wir sehen. Ich will jetzt nicht 50:50 sagen, aber wir schauen.“

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Verzichten muss der BVB-Coach wohl auf Samuele Inacio (19), der angeschlagen von der Länderspielpause nach Dortmund zurückgekehrt ist. „Der Einzige, der ein bisschen Probleme hat, ist Samu, der etwas verletzt zurückgekommen ist. Da werden wir schauen, wie sich das entwickelt“, erklärte Kovac.