Fester Onana-Deal biegt auf die Zielgerade ein

André Onana (30) überzeugt bei Trabzonspor mit starken Leistungen und soll dafür nun mit einer festen Verpflichtung belohnt werden. Laut ‚Fanatik‘ planen die Verantwortlichen des türkischen Traditionsklubs, erste Gespräche mit Manchester United aufzunehmen, um einen festen Transfer einzutüten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Manchester United wurde Onana nie wirklich glücklich, in der Türkei sieht das anders aus. Bei Trabzonspor blüht der Kameruner auf und hat sich schnell zum Publikumsliebling entwickelt. Ende der Saison läuft seine Leihe aus, doch Onana soll dem Klub auch darüber hinaus erhalten bleiben. Manchester United fordert dem Bericht zufolge rund zehn Millionen Euro Ablöse.