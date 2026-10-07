Horrende Forderung: Verabschiedet sich Bayern bei Gabriel?

Am gestrigen Dienstag wurde JJ Gabriel 16 Jahre alt, folglich kann der Engländer ab sofort einen Förder- respektive Stipendiumsvertrag unterschreiben. Aktuell versucht Gabriel, einen zyprischen Pass zu bekommen, um im Winter ablösefrei auch außerhalb Englands unterschreiben zu können. Zahlreiche internationale Topklubs buhlen seit Wochen um das Top-Talent, das seine Zukunft nicht bei seinem Ausbildungsklub Manchester United sieht.

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In den vergangenen Wochen hat Gabriel schon gar nicht mehr bei den Red Devils trainiert, sondern sich mit einem Individualtrainer in Barcelona fitgehalten. Der FC Barcelona hat aktuell wohl die besten Karten, doch auch der FC Bayern rechnet sich Chancen aus. Angesichts der hohen Forderungen des Teenagers dürfte eine Verpflichtung aber schwierig werden.

Millionen-Gehalt ohne Profi-Einsatz?

Laut der ‚Times‘ stellen sich Gabriel und seine Familie ein siebenstelliges Gehalt pro Saison vor. Eine enorme Forderung für einen Spieler, der den Durchbruch zu den Profis noch nicht geschafft hat. Damit dürfte die Spur zu Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund weiter erkalten.

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Der Zeitung zufolge sind auch Bayer und der BVB seit geraumer Zeit am Rechtsfuß interessiert, nehmen angesichts der großen Konkurrenz aber wohl Abstand. Ob Gabriel den Bayern das Risiko wert ist, ein Millionen-Gehalt zu zahlen, ist noch nicht überliefert. Eine Entscheidung über die Zukunft des Youngsters dürfte aber zeitnah fallen.