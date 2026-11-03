Beim Bundesliga-Kracher zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (2:2) am Samstagabend versammelten sich natürlich auch zahlreiche Scouts von Europas Eliteklubs auf den Rängen. Besonders interessiert schaute offenbar Manchester United hin.

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Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, nahmen die Späher der Red Devils gleich vier Spieler von Borussia Dortmund genau unter die Lupe: Daniel Svensson (24), Felix Nmecha (26), Jobe Bellingham (21) und Serhou Guirassy (30).

United hält nach seinem schwachen Saisonstart Ausschau nach Verstärkungen für den Winter. Das BVB-Quartett dürfte dann aber nur äußerst schwierig zu bekommen sein, zu wichtig sind die Leistungsträger für den Meisterschaftskampf.

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Nmecha kostet 100 Millionen

Für Nmecha ruft Dortmund im Januar etwa 100 Millionen Euro auf. Im Sommer kostet der DFB-Star dann festgeschriebene 80 Millionen. Eine Spur bei Nmecha führt auch zum FC Liverpool. Sein Mittelfeldpartner Bellingham (Vertrag bis 2030) hat als Engländer naturgemäß ebenfalls einen Markt in der finanzstarken Premier League.

Braucht der BVB Zugänge im Winter? Ja, der Kader hat zu große Baustellen Nein, lieber bis Sommer warten Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Guirassy beschäftigte sich im vergangenen Sommer mit einem Abschied aus Dortmund, hoffte nochmal auf einen richtig fetten Vertrag. Es biss jedoch kein passender Klub an. An den BVB ist der Torjäger noch bis 2028 gebunden. Mit United wurde Guirassy in der Vergangenheit immer wieder mal in Verbindung gebracht.

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Für Svensson (Vertrag bis 2029) wollte Dortmund im vergangenen Sommer 30 Millionen Euro Ablöse haben. Da auf der Linksverteidiger-Position aber mittlerweile eine quantitative Lücke im BVB-Kader klafft, ist ein Verkauf des Schweden im Januar nahezu ausgeschlossen. Vielmehr schaut sich Dortmund selbst nach Verstärkungen für die Außenbahn um.