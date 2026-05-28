Mittelfeldmotor bleibt: Köln kauft Krauß

Der Kader des 1. FC Köln für die kommende Spielzeit nimmt weiter Form an. Wie der Bundesligist bekanntgibt, wird Tom Krauß auch nach dem Sommer an Bord bleiben und vom 1. FSV Mainz 05 festverpflichtet. Die Kaufpflicht, die je nach Bericht zwischen zwei und vier Millionen Euro liegen soll, wurde durch den erfolgreichen Klassenerhalt aktiv.

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Krauß, der seit dem Sommer als Mittelfeldmotor der Kölner aktiv ist, erhält bei den Domstädtern einen Vertrag bis 2029.

ℹ️ Tom Krauß bleibt dem 1. FC Köln über den Sommer hinaus erhalten. Der 24-jährige Mittelfeldspieler war vom 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. Nach dem Klassenerhalt greift nun eine Kaufverpflichtung, die einen Vertrag bis 2029 beinhaltet.



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„Er ist ein Spieler, der auf und neben dem Platz sehr viel Emotionalität, Leidenschaft und Identifikation mitbringt“, sagt FC-Geschäftsführer Thomas Kessler. „gerade in der entscheidenden Phase der vergangenen Saison hat er trotz einer schmerzhaften Knieproblematik alles dafür getan, sich in den Dienst der Mannschaft und des 1. FC Köln zu stellen. Das sagt sehr viel über seinen Charakter und seine Mentalität aus. Solche Spieler tun einer Mannschaft gut.“

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In der laufenden Saison stand Krauß in 26 Pflichtspielen für den FC auf dem Platz. Dabei gelang dem 24-Jährigen eine Vorlage. Pro 90 Minuten spulte der gebürtige Leipziger im Schnitt mehr als elf Kilometer im Mittelfeld der Kölner ab und überzeugte vor allem in der Arbeit gegen den Ball.

Krauß sagt: „Das Allerwichtigste für mich war, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Ich bin extrem froh und stolz, dass wir dieses Ziel zusammen mit unseren Fans und der ganzen Stadt erreicht haben. Ich freue mich auf die neue Saison beim FC und werde auch in Zukunft alles dafür geben, damit wir in der Bundesliga bleiben.“