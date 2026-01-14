Menü Suche
Gespräche aufgenommen: Sticht Köln die Mainzer bei Posch aus?

Der 1. FC Köln sucht dringend Verstärkung in der Abwehr-Zentrale. Im Kampf um den Wunschspieler muss man sich gegen den FSV Mainz durchsetzen.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky | Fabrizio Romano
Stefan Posch fokussiert den Ball @Maxppp

Seit Monaten ist Lukas Kwasniok in der Innenverteidigung zum Improvisieren gezwungen. Das soll sich möglichst zeitnah ändern, dazu muss beim 1. FC Köln allerdings externe Verstärkung her.

‚Sky‘ berichtet vom Interesse an Stefan Posch (28), der aktuell bei Como 1907 nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinauskommt. Laut Fabrizio Romano laufen bereits erste Gespräche, im Raum steht ein Wintertransfer.

Dieser wäre allerdings nicht ganz einfach, denn Posch ist vom FC Genua nach Como verliehen. Dieser Deal müsste also zunächst einmal abgebrochen werden. Darüber hinaus beschäftigt sich auch der FSV Mainz 05 mit dem 28-Jährigen.

Weitere Kandidaten

Ebenfalls ein Thema beim FC: Ex-Spieler Sebastiaan Bornauw (26/Leeds United) und Calvin Brackelmann (26/SC Paderborn). Noch rund drei Wochen lang ist der Wintertransfermarkt geöffnet, der Kölner Kader soll angesichts der zahlreichen teils langfristigen Ausfälle aber möglichst schon früher personell aufgestockt werden.

