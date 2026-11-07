Große Überraschung: Der Nobody im Zidane-Kader

Am Freitagabend gab Zinédine Zidane sein zweites Aufgebot als französischer Nationaltrainer bekannt. Die großen Stars um Kylian Mbappé, Michael Olise und Désiré Doué sind selbstredend dabei. Dazu kommen einige Rückkehrer wie der Ex-Gladbacher Marcus Thuram oder Real-Abräumer Aurélien Tchouaméni. So weit, so normal.

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Doch eine große Überraschung hielt Zizou ebenfalls bereit: Pablo Pagis wurde erstmals für die Équipe Tricolore nominiert. Der 23-Jährige spielte vor zwei Jahren noch in der zweiten französischen Liga. Im vergangenen Sommer wechselte er für 15 Millionen Euro Ablöse vom FC Lorient zum FC Paris – und geht nun den nächsten großen Karriereschritt.

Zidane begründet Pagis‘ Berufung: „Wir haben ihn nominiert, weil wir ein kleines Problem mit Maghnes Akliouche haben. Er hat sich am Wochenende verletzt und kann leider nicht mitkommen. Pablo hingegen stand auf der erweiterten Liste. Er ist ein interessanter Spieler mit einem anderen Profil, den ich beobachten wollte. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, ihn im Trainingslager zu beurteilen.“

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Doch was kann Zidane von Pagis erwarten? Hanif Ben Berkane schreibt für die FT-Partnerseite Foot Mercato: „Mit zwei Toren und einer Vorlage in neun Spielen in dieser Saison hat sich Pagis als einer der Schlüsselspieler für den exzellenten Saisonstart des FC Paris entpuppt. Technisch hochbegabt, in der Lage, das Tempo zu diktieren und seine Mitspieler zum Kombinieren zu animieren, ist der offensive Mittelfeldspieler zum wahren Dirigenten der Pariser Mannschaft geworden.“

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Zidane will nichts versprechen

Überstürzen will Zidane jedoch nichts. „Für Pagis war es die richtige Gelegenheit. Ich möchte seine Entwicklung bei uns beobachten“, so der ehemalige Weltfußballer, „ich weiß noch nicht, wie es laufen wird, aber er ist dabei. Wir haben zwei Spiele. Wie viel Spielzeit er dann bekommt, werden wir sehen, wenn es soweit ist. “