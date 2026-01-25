Schnäppchen: Bundesliga-Trio jagt Prömel

In den Poker um Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim sind weitere Vereine eingestiegen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, streckt auch RB Leipzig die Fühler nach dem Mittelfeldspieler aus. Zudem ist bereits das Interesse des VfB Stuttgart und des VfL Wolfsburg bekannt. Es buhlen inzwischen also drei Bundesligisten um die Gunst des 31-Jährigen.

Damit nicht genug: Dem Vernehmen nach sind auch ausländische Klubs auf Prömel aufmerksam geworden, darunter unter anderem der FC Sevilla. Hintergrund ist, dass der frühere deutsche U-Nationalspieler kürzlich in sein letztes halbes Vertragsjahr eingebogen ist und folglich nach aktuellem Stand der Dinge im Anschluss an die Saison ablösefrei zu haben ist.

Die Kraichgauer wiederum wollen einen Abgang des gebürtigen Stuttgarters unbedingt verhindern. Gespräche über eine Vertragsverlängerung sollen zwar angelaufen sein, bislang aber ohne Erfolg. Angesichts der zahlreichen verlockenden Angebot würde es nicht verwundern, wenn Prömel der TSG im Sommer nach dann vier Jahren den Rücken kehrt.