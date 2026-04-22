Bericht über Vereinssuche: Doan will Frankfurt verlassen

Mit Albert Riera als Nachfolger für den entlassenen Dino Toppmöller wagte Sportvorstand Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt ein Experiment. Der exzentrische Spanier galt im Vorhinein bereits als nicht einfach und sorgte bereits durch seine öffentlichen Auftritte für Verwunderung. Intern soll es zunehmend Probleme geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Can Uzun (20) soll aufgrund des schwierigen Verhältnisses mit dem Trainer bereits mit einem Abgang im Sommer kokettieren. Nun wird die Liste noch länger. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, würde Ritsu Doan – einer der Toptransfers des vergangenen Sommers – den Klub „am liebsten wieder verlassen“.

Doan baute nach Topstart ab

Der Kontrakt des Japaners läuft noch bis 2030, dennoch sieht sich das Umfeld des 27-Jährigen demzufolge nach Alternativen um. Satte 21 Millionen Euro überwies die SGE nach harten Verhandlungen vor der laufenden Spielzeit an den SC Freiburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Immerhin verlief Doans Eintracht-Start mit acht Scorerpunkten in den ersten sieben Pflichtspielen sehr gut. In der Rückrunde baute der Nationalspieler jedoch ab und unter Riera spielt er kaum noch eine Rolle.

Riera kann mit Doan nichts anfangen

Doan wird vom Spanier fast nie auf seiner Stammposition auf dem rechten Flügel eingesetzt, muss im Zweifel in der Mitte ran und zudem deutlich mehr Defensivaufgaben übernehmen. Auf Außen setzt Riera auf mehr Tempo, findet für Doan bisher aber nicht so recht eine Verwendung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sport Bild‘ kann Riera mit Doan „nichts anfangen“. Der Linksfuß sei zudem der einzige Spieler im Kader, den der Coach nur mit Nachnamen anrede.