Eintracht: Zwei heiße Wechsel-Kandidaten im Winter

Aller Voraussicht nach wird Joti Chatzialexiou doch schon früher als ursprünglich vorgesehen am 1. Februar seine Arbeit als neuer Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt aufnehmen. Noch feilscht der 1. FC Nürnberg zwar laut der ‚Bild‘ mit den Hessen um eine mögliche Extra-Zahlung für einen früheren Wechsel. Dass Chatzialexiou die Winter-Transferperiode bei der SGE anleiten wird, ist aber sehr wahrscheinlich.

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Klar ist: Der Bundesligist will im Januar personell nachlegen. Im Fokus: ein neuer Innenverteidiger, ein neuer Außenverteidiger und ein neuer Angreifer. Wunschstürmer bleibt Arnaud Kalimuendo (24). Der Franzose würde dem Boulevardblatt zufolge gerne zurückkehren, Frankfurt favorisiere eine erneute Leihe. Da Nottingham Forest lieber verkaufen will und 30 Millionen Euro fordert, bleibt abzuwarten, ob es zum Kalimuendo-Comeback kommt.

Zwei heiße Wechsel-Kandidaten

Auch auf der Abgangsseite könnte es am Main im kommenden Transferfenster Bewegung geben. Laut der ‚Bild‘ sind Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) und Nnamdi Collins (22) die zwei heißesten Kandidaten. Die beiden Profis könnten die Eintracht „bei einem passenden Angebot verlassen“, heißt es im Bericht.

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Flügelflitzer Amaimouni-Echghouyab kommt derzeit nur selten zum Zug, stand in dieser Bundesliga-Saison lediglich am ersten Spieltag in der Anfangsformation. Verteidiger Collins pendelt unter Adi Hütter zwischen Startelf und Ersatzbank, so wirklich überzeugen kann der deutsche U21-Nationalspieler häufig nicht.

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Neben Amaimouni-Echghouyab und Collins komme auch Oscar Höjlund (21) für einen Wechsel infrage. Beim Mittelfeldtalent „haben die Verantwortlichen die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgegeben“, schreibt die ‚Bild‘.