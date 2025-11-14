Krisentreffen wegen Echeverri

Bei Claudio Echeverri und Bayer Leverkusen stehen die Zeichen immer klarer auf vorzeitige Trennung. Die Verantwortlichen des Bundesligisten und von Echeverris Stammverein Manchester City wollen sich laut der ‚Bild‘ im Rahmen der Champions League-Begegnung beider Vereine am 25. November zusammensetzen, um die Zukunft des 19-jährigen Mittelfeldspielers zu klären. Aktuell laute die Tendenz: Rückkehr auf die Insel.

Grund dafür sind die mangelnden Einsatzzeiten des hochtalentierten Argentiniers. Bei City hatte man sich gewünscht, dass Echeverri in Leverkusen umgehend zur Stammkraft wird und nach einer Saison als möglicher Startelfkandidat zu den Skyblues zurückkehrt. Aktuell stehen aber nur magere 240 Einsatzminuten für das Juwel zu Buche. Möglicherweise könnte es für den Rechtsfuß im Januar per Leihe zurück zu seinem Heimatklub River Plate gehen.