Köln vorerst ohne Czichos

Rafael Czichos wird dem 1. FC Köln bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der Innenverteidiger beim gestrigen 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen.

Über die genaue Ausfallzeit macht der FC keine Angaben. Czichos stand in bislang allen neun Pflichtspielen der Saison in der Kölner Startformation. Am gestrigen Samstag musste der 30-Jährige nach 65 Minuten ausgewechselt werden.