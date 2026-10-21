Menü Suche
Kommentar 21
Bundesliga

Klare Meinung: Neuer-Ende beim FC Bayern

von Emanuel Schultz
1 min.
Manuel Neuer und Jonas Urbig wärmen sich auf @Maxppp

Für die FT-User sollte der Wechsel im Tor des FC Bayern so schnell wie möglich über die Bühne gehen. In einer Umfrage sprechen sich 52 Prozent der Teilnehmer dafür aus, Jonas Urbig „sofort“ zur neuen Nummer eins zu machen. Weitere 35 Prozent wünschen sich den 23-Jährigen zwar ebenfalls als Stammtorhüter, allerdings erst ab dem kommenden Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter
Sollte der FC Bayern auf Jonas Urbig als Nummer 1 setzen?
- Beendet
Bild wird erstellt

Lediglich 13 Prozent sind der Meinung, dass der Rekordmeister einen neuen Keeper als Nachfolger von Manuel Neuer (40) verpflichten sollte. Für Trainer Vincent Kompany ist der Plan für die Neuer-Nachfolge ohnehin klar: „Wir haben einen Plan. Wir haben gesagt: Manu ist die Nummer eins und wir wollen die Spielminuten für Jonas immer weiter erhöhen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Jonas Urbig

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Jonas Urbig Jonas Urbig
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert