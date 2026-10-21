Klare Meinung: Neuer-Ende beim FC Bayern

Für die FT-User sollte der Wechsel im Tor des FC Bayern so schnell wie möglich über die Bühne gehen. In einer Umfrage sprechen sich 52 Prozent der Teilnehmer dafür aus, Jonas Urbig „sofort“ zur neuen Nummer eins zu machen. Weitere 35 Prozent wünschen sich den 23-Jährigen zwar ebenfalls als Stammtorhüter, allerdings erst ab dem kommenden Sommer.

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Sollte der FC Bayern auf Jonas Urbig als Nummer 1 setzen? Ja, und zwar sofort Ja, ab Sommer Nein, ein neuer Keeper muss her Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Lediglich 13 Prozent sind der Meinung, dass der Rekordmeister einen neuen Keeper als Nachfolger von Manuel Neuer (40) verpflichten sollte. Für Trainer Vincent Kompany ist der Plan für die Neuer-Nachfolge ohnehin klar: „Wir haben einen Plan. Wir haben gesagt: Manu ist die Nummer eins und wir wollen die Spielminuten für Jonas immer weiter erhöhen.“