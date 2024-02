Reaktion auf die Krise: HSV stellt Walter frei

Was am heutigen Montagmorgen bereits durchsickerte, ist nun beschlossene Sache. Tim Walter ist nicht länger für den Hamburger SV verantwortlich. Der frühere Bundesliga-Dino vermeldet die Freistellung des 48-Jährigen sowie seiner Assistenten Julian Hübner und Filip Tapalovic offiziell.

HSV-Vorstand Jonas Boldt erklärt: „Wir haben nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Hannover 96 eine Situationsanalyse vorgenommen und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir eine Veränderung vollziehen müssen, um unsere Saisonziele nicht zu gefährden. Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden.“

Seit 2021 saß Walter bei den Hanseaten auf der Trainerbank. In 103 Partien sammelte der Übungsleiter im Schnitt 1,82 Punkte. Den ersehnten Aufstieg in die Bundesliga schaffte er nicht. Auch in der aktuellen Spielzeit droht die Mission Wideraufstieg zu scheitern. Nach dem jüngsten 3:4 gegen Hannover 96 ist der Traditionsverein auf den 3. Tabellenplatz abgerutscht.

Nachfolger steht bereit

Als Kandidat auf das Walter-Erbe wird derzeit unter anderem Steffen Baumgart gehandelt. Der 52-Jährige stand bis vor wenigen Wochen beim 1. FC Köln an der Seitenlinie. Baumgart wird eine gewisse Nähe zu den Rothosen nachgesagt. Nun ist der Weg frei für eine künftige Zusammenarbeit. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt Co-Trainer Merlin Polzin den HSV interimsweise.