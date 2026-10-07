Der FC Bayern möchte in Zukunft weiterhin einen starken Fokus auf die eigene Jugendakademie legen und somit den teils absurden Summen auf dem Transfermarkt entkommen. Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, erklärt im Interview mit ‚Spox‘: „Die Kombination von zwei Faktoren macht den Campus zu einer guten Antwort auf den Transferwahnsinn. Einerseits bringen wir inzwischen immer mehr Talente heraus, die es zu unseren Profis schaffen. Dank Spielern wie Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic oder Lennart Karl sparen wir uns anderweitige Investitionen und Ablösesummen.“

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„Andererseits lukrieren wir mittlerweile hohe Einnahmen durch Spieler, denen der Durchbruch bei den Profis des FC Bayern nicht gelingt. Damit schaffen wir am Campus finanzielle Ressourcen, die letztlich wieder in die Nachwuchsarbeit und in Transfers investiert werden können“, so der 54-Jährige.

Insbesondere Vincent Kompany hat großen Anteil an der gestiegenen Durchlässigkeit zu den Profis: „Vincent ist auf jeden Fall nahe dran. Es ist natürlich beeindruckend, wie vielen Talenten er in der vergangenen Saison die Chance für erste Einsätze gegeben hat. Dass er mit jungen Spielern arbeiten kann, hat er schon in Anderlecht bewiesen.“

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Der deutsche Rekordmeister konnte im vergangenen Sommer über 50 Millionen Euro an Transfereinnahmen, auch durch Campus-Talente, generieren. Durch die Kaufoptionen in den Leihverträgen von Arijon Ibrahimovic (20/FC Augsburg), Bryan Zaragoza (24/Espanyol Barcelona) und Felipe Chávez (19/1. FC Magdeburg) könnten nach der Saison noch weitere Millionen dazukommen.

Blick nach Spanien

Die Bayern nehmen sich bei der neuen Strategie für den Jugendbereich die beiden spanischen Schwergewichte Real Madrid und FC Barcelona zum Vorbild. Angesprochen auf das Modell der Königlichen mit Weiterverkaufsbeteiligungen betont Sauer: „Wir haben in den vergangenen Jahren aufgeholt und sind da nicht mehr so weit weg. Real verfolgt dieses System sehr lange und strategisch. Spannend ist der Unterschied zum FC Barcelona. Die sagen: La Masia ist Teil unserer Identität und wir bilden in erster Linie für unsere eigenen Profis aus. Wir versuchen, sinnvolle Strategien so gut wie möglich zu kombinieren und den besten Weg für den FC Bayern München zu finden.“

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Insbesondere die Abgänge von Angelo Stiller (25) und Kenan Yildiz (21) haben für ein Umdenken in München gesorgt: „Unter anderem Angelos Fall hat bei uns letztlich zu neuen Ansätzen beim Thema Durchlässigkeit zwischen Jugend und Profis geführt. Ein Spieler kann sich nur beweisen, wenn er die Chance dazu bekommt. Ich habe immer das Beispiel FC Barcelona angeführt: Die sind auf höchstem Niveau durchlässig, ohne dass sie in der Tabelle abstürzen, ganz im Gegenteil.“

„Als Kenan Yildiz ein Jahr nach Angelo zu Juventus Turin gewechselt ist und sich dort bei den Profis etabliert hat, war das erneut eine Bestätigung, dass ein U19-Spieler des FC Bayern sehr schnell bei einem internationalen Topklub funktionieren kann. Stiller und Yildiz haben sicher dazu beigetragen, dass wir den Übergang besser in den Fokus genommen haben. Es bringt ja nichts, Spieler mit großem Aufwand auszubilden, um dann weder sportlich noch finanziell davon zu profitieren“, führt Sauer aus. In den kommenden Jahren soll das Modell weitere Früchte tragen.