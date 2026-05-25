VfB verkündet El Khannouss-Coup

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hatte den Deal vor zwei Monaten schon ausgeplaudert, jetzt kommuniziert der VfB Stuttgart die Festverpflichtung von Bilal El Khannouss (22) auch offiziell. Wie die Schwaben mitteilen, ist die mit Leicester City ausgehandelte Kaufoption in eine Kaufverpflichtung übergangen. Im Gesamtpaket fließen kolportierte 20 Millionen Euro Ablöse auf die Insel.

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In seiner ersten Saison für den VfB zeigte der Kreativspieler gute Leistungen (18 Torbeteiligungen). Nun steht er beim VfB langfristig unter Vertrag. „Bilal verfügt schon jetzt über außergewöhnliche fußballerische Fähigkeiten, gleichzeitig sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial und sind deshalb davon überzeugt, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist“, führt Wohlgemuth aus.