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Offiziell Bundesliga

VfB verkündet El Khannouss-Coup

von Julian Jasch - Quelle: vfb.de
1 min.
Bilal El Khannouss ist ein guter Fußballler @Maxppp

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hatte den Deal vor zwei Monaten schon ausgeplaudert, jetzt kommuniziert der VfB Stuttgart die Festverpflichtung von Bilal El Khannouss (22) auch offiziell. Wie die Schwaben mitteilen, ist die mit Leicester City ausgehandelte Kaufoption in eine Kaufverpflichtung übergangen. Im Gesamtpaket fließen kolportierte 20 Millionen Euro Ablöse auf die Insel.

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Feste Verpflichtung von Bilal El Khannouss

Die bisherige Leihe des 22-Jährigen ging vertragsgemäß in eine feste Verpflichtung über, Bilal El Khannouss steht damit langfristig beim Club aus Cannstatt unter Vertrag. In seiner ersten Saison absolvierte der WM-Teilnehmer 41 Pflichtspiele für den VfB.

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In seiner ersten Saison für den VfB zeigte der Kreativspieler gute Leistungen (18 Torbeteiligungen). Nun steht er beim VfB langfristig unter Vertrag. „Bilal verfügt schon jetzt über außergewöhnliche fußballerische Fähigkeiten, gleichzeitig sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial und sind deshalb davon überzeugt, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist“, führt Wohlgemuth aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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