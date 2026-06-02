Ex-Bundesliga-Profi Schär setzt Unterschrift

Fabian Schär (34), zwischen 2015 und 2017 bei der TSG Hoffenheim, geht in seine neunte Saison bei Newcastle United. Die Magpies verkünden, dass der Innenverteidiger seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2027 verlängert hat. Schär war 2018 für vier Millionen Euro von Deportivo La Coruña nach Newcastle gewechselt.

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Here to stay! 😍🔒



Fabian Schär has signed a new deal until the end of the '26/27 season 🙌 pic.twitter.com/VD1cAOTLNT — Newcastle United (@NUFC) June 2, 2026

Ende des vergangenen Jahres kamen Gerüchte auf, dass sich auch einige Bundesligisten Hoffnung auf einen ablösefreien Transfer des Routiniers machen. Eine Spur konkretisierte sich jedoch nicht. „Ich bin stolz darauf, Newcastle mein Zuhause zu nennen. Jeder weiß, wie glücklich ich bin – sowohl in dieser Stadt als auch bei diesem Verein –, und deshalb bin ich sehr froh, dass ich das noch ein weiteres Jahr hier bleiben kann“, freut sich Schär.