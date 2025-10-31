Young Boys entlassen Trainer

Der BSC Young Boys versucht, ohne Trainer Giorgio Contini wieder in die Erfolgsspur zu gelangen. Der Schweizer Erstligist gibt bekannt, dass beide Parteien ab sofort getrennte Wege gehen. Contini wurde per sofort freigestellt, zur Nachfolgeregelung soll im Laufe des Nachmittags ein weiteres Statement des Klubs folgen.

Der 51-Jährige übernahm die Mannschaft aus Bern im Dezember vergangenen Jahres. In 42 Pflichtspielen stand Contini an der Seitenlinie. Gestern Abend reichte es für die Young Boys lediglich zu einem 3:3-Remis gegen den Tabellenvorletzten Grasshoppers. Derzeit rangiert der Traditionsklub auf dem fünften Tabellenplatz. Zu wenig für die eigenen Ansprüche.