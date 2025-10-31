Super League
Young Boys entlassen Trainer
Der BSC Young Boys versucht, ohne Trainer Giorgio Contini wieder in die Erfolgsspur zu gelangen. Der Schweizer Erstligist gibt bekannt, dass beide Parteien ab sofort getrennte Wege gehen. Contini wurde per sofort freigestellt, zur Nachfolgeregelung soll im Laufe des Nachmittags ein weiteres Statement des Klubs folgen.
Der BSC Young Boys und Giorgio Contini gehen ab sofort getrennte Wege: Die sportliche Leitung hat sich entschlossen, den bisherigen Cheftrainer per sofort freizustellen. Die grossen Leistungsschwankungen der Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten sowie die fehlende sportliche Entwicklung liessen den Entscheid reifen, dass es auf der Position des Cheftrainers einen neuen Impuls braucht.
Der BSC Young Boys bedankt sich herzlich bei Giorgio Contini für seinen grossen Einsatz und wünscht ihm privat und beruflich nur das Beste.
Über die Nachfolgeregelung wird raschestmöglich informiert, höchstwahrscheinlich im Verlauf des Nachmittags.
Der 51-Jährige übernahm die Mannschaft aus Bern im Dezember vergangenen Jahres. In 42 Pflichtspielen stand Contini an der Seitenlinie. Gestern Abend reichte es für die Young Boys lediglich zu einem 3:3-Remis gegen den Tabellenvorletzten Grasshoppers. Derzeit rangiert der Traditionsklub auf dem fünften Tabellenplatz. Zu wenig für die eigenen Ansprüche.
