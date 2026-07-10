Fürth gibt Olesen ab

Mittelfeldspieler Mathias Olesen befindet sich auf dem Sprung nach Dänemark. Wie das Portal ‚bold.dk‘ berichtet, sind die Verhandlungen mit dem dänischen Klub Sönderjysk Elitesport bereits fortgeschritten. Die SpVgg Greuther Fürth hatte bereits angekündigt, dem 25-Jährigen keine Steine in den Weg legen zu wollen.

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Vor einem Jahr war der luxemburgische Nationalspieler ablösefrei vom 1. FC Köln nach Mittelfranken gewechselt, wo er aber in der ersten Halbserie enttäuschte. Die Leihe nach Österreich zum Grazer AK verlief positiv, Graz konnte sich das Gehalt des Mittelfeldstrategen aber nicht leisten. Olesen wurde in Kopenhagen geboren, jetzt steht seine erste Station in seinem Geburtsland an.