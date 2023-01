Southampton tütet 28-Millionen-Transfer ein

- Quelle: The Athletic

Der FC Southampton tätigt am Deadline Day offenbar noch einen kostspieligen Transfer. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ ist sich der Premier League-Klub mit Stade Rennes über einen Wechsel von Außenstürmer Kamaldeen Sulemana (20) einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Southampton zahle 25 Millionen Euro Sockelablöse an den Ligue 1-Klub, drei weitere Millionen sind an Boni geknüpft. Bei den Saints soll Sulemana bis Sommer 2027 unterschreiben. Auch der FC Everton zeigte Interesse an dem 15-fachen ghanaischen Nationalspieler.

Lese-Tipp

Last Minute: Sabitzer vor Bayern-Abschied