Bei Topklubs heiß begehrt: Samardzic zurück in die Bundesliga?

Meister SSC Neapel, die AS Rom, AC und Inter Mailand sowie Atlético Madrid: Mittelfeldmann Lazar Samardzic (21) wurde zuletzt bei zahlreichen klangvollen Klubs gehandelt. Und nun hat auch ein Bundesligist die Fährte aufgenommen.

Laut ‚Sky‘ hat der VfL Wolfsburg Informationen über Samardzic eingeholt. Problem: Udinese Calcio fordert mindestens 20 Millionen Euro Ablöse – eine Menge Geld, auch für den VW-gepowerten VfL.

Samardzic, ehemaliger DFB-Juniorennationalspieler und mittlerweile für Serbien am Ball, war 2021 für drei Millionen von RB Leipzig nach Udine gewechselt. In der vergangenen Saison kam er in 37 von 38 möglichen Serie A-Spielen zum Einsatz, erzielte fünf Tore und gab vier Assists.