F95: Nächster Interessent für Kownacki

Dawid Kownacki weckt Interesse in Griechenland. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ hat Rekordmeister Olympiakos Piräus den Stürmer von Fortuna Düsseldorf ins Visier genommen. Zuvor berichtete ‚Sky‘, dass auch Mainz 05 und Eintracht Frankfurt an Kownacki dran sind.

Der 25-jährige Pole wird seinen auslaufenden Vertrag in Düsseldorf nicht verlängern, kann im Sommer dementsprechend ablösefrei den Verein wechseln. In der laufenden Zweitligasaison überzeugt Kownacki mit zwölf Torbeteiligungen (sechs Tore, sechs Assists) in 17 Einsätzen.