140 Millionen: Liverpool holt Barcola

Der FC Liverpool hat in den finalen Tagen der Transferperiode nochmal so richtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Reds verkünden, spielt Bradley Barcola ab sofort in Liverpool. Der Flügelstürmer wurde laut offiziellen Angaben mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, dem Vernehmen nach läuft dieser bis 2031.

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Dem Vernehmen nach überweist Liverpool für die Verpflichtung des Angreifers zunächst 117 Millionen Euro an Paris St. Germain. Dabei soll es aber nicht bleiben. Über Bonuszahlungen kann die gesamte Ablöse auf gigantische 140 Millionen Euro anwachsen.

Bradley Barcola is a Red.



Allez Les Rouges. pic.twitter.com/Z8eQY71dgQ — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026

„Es hat lange gedauert, aber ich bin heute wirklich glücklich, für Liverpool spielen zu können; alles, was ich will, ist auf dem Platz zu stehen und spielen zu können. Ich hoffe, Großes zu erreichen. Allen voran den Gewinn der Premier League – das ist einer der größten Träume meines Lebens“, so Barcola über seine Unterschrift.

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Der 23-Jährige gehörte bei PSG stets zum erweiterten Stammpersonal, musste in den ganz wichtigen Spielen aber oft mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. In 152 Pflichtspielen für die Pariser erzielte er 39 Tore und lieferte 37 Assists. Eine ähnliche Quote erwartet man mit Sicherheit auch an der Anfield Road von ihm.