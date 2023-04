Teure Angelegenheit: Bleibt Guirassy beim VfB?

Es gibt wenige Spieler beim VfB Stuttgart, die unverzichtbar sind. Kapitän Wataru Endo gehört dazu – und auch Serhou Guirassy. Neun Tore erzielte der 27-Jährige bereits. Eine echte Alternative im Sturmzentrum sucht man im VfB-Kader vergebens. Luca Pfeiffer (26) ist nicht einmal annähernd auf dem Niveau des Nationalspielers aus Guinea.

Entsprechend froh ist man in Stuttgart, dass sich Guirassy nach seiner Adduktorenverletzung zum Saisonfinale wieder fit gemeldet hat. Bei den beiden jüngsten Siegen gegen Nürnberg (1:0) und Bochum (3:2) war der Stürmer mitentscheidend. Gerne würde man Guirassy dem ‚kicker‘ zufolge darum über den Sommer hinaus in Cannstatt halten. Die finanziellen Rahmenbedingungen könnten aber zum Problem werden.

Der Leihspieler ist noch bis 2025 an Stade Rennes gebunden. Die festgeschriebene Ablöse liegt dem dem Fachmagazin zufolge bei zwölf Millionen Euro. Eine üppige Summe, die der VfB – wenn überhaupt – nur dann zahlen kann, wenn der Klassenverbleib gelingt. Guirassy muss also ein Stück weit auch selbst dafür sorgen, dass er in Stuttgart bleiben kann. Denn eigentlich ist er unverzichtbar.