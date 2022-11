BVB-Zukunft: Moukoko kündigt Entscheidung an

Youssoufa Moukoko will sich bei der Frage nach seiner Zukunft bei Borussia Dortmund nicht in die Karten schauen lassen. Auf einer Pressekonferenz des DFB sagte der deutsche Nationalspieler: „Ich werde mich entscheiden, egal wie. Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, ich spüre das Vertrauen des Trainers. Am Ende werdet ihr dann mitkriegen, ob ich bleibe oder nicht.“

Am Saisonende läuft Moukokos Vertrag beim BVB aus. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigte sich zuletzt optimistisch: „Es gibt für mich keine andere logische Schlussfolgerung als dass Youssoufa sagt, ich bleibe beim BVB.“

Am morgigen Sonntag feiert Moukoko seinen 18. Geburtstag – spekuliert wird, dass in Folge dessen zeitnah die Unterschrift gesetzt wird. Aufgrund eines Familien-Disputs will der Stürmer dem Vernehmen nach bis zur Volljährigkeit warten, damit er allein sein neues Millionengehalt verwalten kann.