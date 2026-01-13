Menü Suche
BVB: Guirassy muss zuschauen

von Dominik Sandler
Serhou Guirassy und Fábio Silva im Gespräch @Maxppp
BVB 1-0 Bremen

Die Entscheidung, ob Serhou Guirassy (29) erneut beginnen darf, ist gefallen. Dem offiziellen Aufstellungsbogen der Partie zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen (20:30 Uhr) ist zu entnehmen, dass der Stürmer zunächst auf der Bank Platz nehmen muss. Stattdessen beginnt Fábio Silva (23) im Sturm.

Borussia Dortmund
📋 AUFSTELLUNGS-INFO 🟨

So beginnt Borussia gegen den SV Werder! #BVBSVW
Dasselbe Schicksal wie Guirassy ereilt auch Julian Brandt. Der 29-Jährige wird von Carney Chukwuemeka (22) ersetzt. Guirassy wartet seit sieben Bundesliga-Partien auf einen Treffer. Gegen Werder muss er sich noch weiter gedulden.

