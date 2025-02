Bayern verleiht Aznou

Lange war unklar, ob Adam Aznou die Rückrunde beim FC Bayern verbringt. Wie die Münchner nun offiziell bekanntgeben, wird der 18-jährige Linksverteidiger für die restliche Saison nach Spanien an Real Valladolid verliehen. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Beim derzeitigen Tabellenletzten von La Liga soll Aznou die dringend benötigte Spielpraxis sammeln.

In München fielen für den Youngster lediglich 15 Minuten bei den Profis ab. Für den marokkanischen Nationalspieler (drei Länderspiele) zu wenig, um sich aussichtsreich für eine Nominierung für den im Dezember in Marokko stattfindenden Afrika Cup zu empfehlen. Aznous Wunsch nach mehr Spielzeit soll sich nun bei Valladolid erfüllen.

FCB-Sportdirektor Christoph Freund sagt: „Adam Aznou hat sich seit seinem Wechsel beim FC Bayern richtig gut entwickelt, sowohl an unserem FC Bayern Campus sowie in den vergangenen Monaten in unserem Profiteam, wo er auch schon erste Pflichtspieleinsätze absolviert hat. Für ihn ist jetzt Wettkampfpraxis jede Woche auf höchstem Niveau wichtig, um den nächsten Schritt zu machen, und hier ist die La Liga eine hervorragende Option. Adam wird mit wertvollen Erfahrungen aus Spanien nach München zurückkehren.“