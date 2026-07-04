Lovro Majer wird voraussichtlich nicht mit dem VfL Wolfsburg den Gang in die zweite Liga antreten. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, zeigt nun auch der AC Monza Interesse am 28-Jährigen. Der Kroate soll eine entscheidende Verstärkung beim Serie A-Aufsteiger werden.

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Bei Majer stehen die Interessenten aus Italien in diesem Sommer Schlange. Neben Monza haben die SSC Neapel, Como 1907 und der AC Florenz den Mittelfeldspieler auf dem Zettel. Auch RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam wurden zuletzt mit dem Edeltechniker in Verbindung gebracht. In Wolfsburg steht Majer noch bis 2028 unter Vertrag.