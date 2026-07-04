Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Wolfsburg: Neuer Interessent für Majer

von Daniel del Federico - Quelle: gianlucadimarzio.com
Lovro Majer zieht ab @Maxppp

Lovro Majer wird voraussichtlich nicht mit dem VfL Wolfsburg den Gang in die zweite Liga antreten. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, zeigt nun auch der AC Monza Interesse am 28-Jährigen. Der Kroate soll eine entscheidende Verstärkung beim Serie A-Aufsteiger werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Majer stehen die Interessenten aus Italien in diesem Sommer Schlange. Neben Monza haben die SSC Neapel, Como 1907 und der AC Florenz den Mittelfeldspieler auf dem Zettel. Auch RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam wurden zuletzt mit dem Edeltechniker in Verbindung gebracht. In Wolfsburg steht Majer noch bis 2028 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Serie A
Wolfsburg
Monza
Lovro Majer

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Serie A Serie A
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Monza Logo AC Monza
Lovro Majer Lovro Majer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert