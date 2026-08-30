BVB: Blitz-Zugang wegen Konstantelias?

Reagiert Borussia Dortmund auf die womöglich schlimme Verletzung von Giannis Konstantelias (23)? Im Anschluss an den gestrigen 2:0-Sieg gegen den Hamburger SV ließ Sportchef Lars Ricken durchblicken: „Je nachdem, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, werden wir unsere weiteren Schritte danach ausrichten. Fest steht aber: In den nächsten drei Tagen nehmen wir uns nichts vor.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB hatte Konstantelias erst vor einigen Wochen für 26 Millionen Euro von PAOK Saloniki losgeeist. Am Samstagabend gab der Kreativspieler ein bärenstarkes Pflichtspieldebüt in schwarz-gelb, musste nach 52. Minuten aber vom Platz. Die Befürchtung einer Kreuzband-Verletzung steht im Raum.