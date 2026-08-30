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Bundesliga

BVB: Blitz-Zugang wegen Konstantelias?

von Julian Jasch
1 min.
Giannis Konstantelias im BVB-Trikot @Maxppp

Reagiert Borussia Dortmund auf die womöglich schlimme Verletzung von Giannis Konstantelias (23)? Im Anschluss an den gestrigen 2:0-Sieg gegen den Hamburger SV ließ Sportchef Lars Ricken durchblicken: „Je nachdem, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, werden wir unsere weiteren Schritte danach ausrichten. Fest steht aber: In den nächsten drei Tagen nehmen wir uns nichts vor.“

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Der BVB hatte Konstantelias erst vor einigen Wochen für 26 Millionen Euro von PAOK Saloniki losgeeist. Am Samstagabend gab der Kreativspieler ein bärenstarkes Pflichtspieldebüt in schwarz-gelb, musste nach 52. Minuten aber vom Platz. Die Befürchtung einer Kreuzband-Verletzung steht im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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