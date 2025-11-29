Ablösefrei: Ramos vor Wechsel

Sergio Ramos macht sich auf die Suche nach einem neuen Verein. Fabrizio Romano bestätigt einen Bericht von ‚El Chiringuito‘, laut dem der 39-jährige Innenverteidiger seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag beim CF Monterrey nicht verlängern wird. Ein Karrierende sei noch nicht geplant.

Dem mexikanischen Erstligisten hatte sich Ramos im Februar nach halbjähriger Vereinslosigkeit angeschlossen. Der spanische Welt- und Europameister führte Monterrey bislang 30 Mal als Kapitän aufs Feld. Im Viertelfinale der Liga-Playoffs steht nach einem 2:0-Hinspielsieg gegen CF América heute das Rückspiel an.