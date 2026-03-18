HSV: Vieira will schnelle Entscheidung

Fábio Vieira hofft auf eine zeitnahe Entscheidung bezüglich seiner Zukunft. „Grundsätzlich ist es für einen Spieler immer gut, frühzeitig zu wissen, für welchen Verein er spielt“, sagt der Portugiese im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Dies sei wichtig, „um etwa die Vorbereitung mit der Mannschaft zu absolvieren und sich schnell zu integrieren“. Im vergangenen Sommer kam sein Leihwechsel zum Hamburger SV erst zwei Tage vor Ablauf der Transferfrist zustande. Die zuvor lange Ungewissheit habe Vieira „nervös“ gemacht, „weil ich nicht wusste, wie es weitergeht“. Eine ähnliche Situation möchte er im kommenden Sommer-Transferfenster vermeiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der HSV kann den 25-Jährigen für eine Kaufoption in Höhe von rund 20 Millionen Euro fest verpflichten. Diese Summe ist für die klammen Hanseaten zu hoch und soll möglichst gedrückt oder in ein anderes Modell umgewandelt werden. Vieira selbst kann sich einen Verbleib im Norden vorstellen. Er fühlt sich dort sehr wohl, weiß aber auch: „Ich habe keinen Einfluss auf die Kaufoption, am Ende wird man sehen, was passiert.“ Der Mittelfeldspieler war in dieser Saison in 23 Pflichtspielen für die Rothosen an zehn Toren direkt beteiligt. Sein Vertrag bei seinem Stammverein Arsenal läuft noch bis 2027.