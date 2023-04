Real-Flirt Veiga trifft Zukunftsentscheidung

Mittelfeldtalent Gabri Veiga hat hinsichtlich seiner fußballerischen Zukunft offenbar eine wegweisende Entscheidung getroffen. Transferinsider Fabrizio Romano zufolge lässt sich der 20-jährige Spanier künftig von Berater Pini Zahavi vertreten. Ein Entschluss, der durchaus für die Wechselabsichten des Rechtsfußes spricht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Juwel von Celta Vigo wurde in den vergangenen Wochen sowohl mit Real Madrid als auch dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Carlos Mouriño, der Präsident von Vigo, bestätigte Ende März, dass zahlreiche Klubs Interesse an Veiga zeigen: „Es gibt mehrere Mannschaften, die hinter Gabri her sind. […] Von den Top Ten der Premier League haben uns vier nach ihm gefragt.“ Im Kontrakt des Senkrechtstarters, der bis 2026 datiert ist, befindet sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro.

Lese-Tipp

Real droht Modric-Ausfall