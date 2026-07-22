Umgerechnet rund 75 Millionen Euro reichen anscheinend nicht aus, um den AFC Bournemouth von einem Verkauf von Alex Scott (22) zu überzeugen. Nach Informationen von Ben Jacobs ist der FC Chelsea mit einer entsprechenden Offerte gescheitert, die Cherries wollen den Mittelfeldspieler nicht abgeben.

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Stattdessen arbeitet Bournemouth an einer Vertragsverlängerung mit dem englischen U21-Nationalspieler, der aktuell noch über ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier verfügt. Scott wiederum hat dem Bericht zufolge nicht die Absicht, einen neuen Kontrakt im Süden Englands zu unterschreiben. Neben Chelsea sollen auch der FC Arsenal, Manchester City und Manchester United dran sein.