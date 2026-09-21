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Offiziell 2. Bundesliga

Wagner bedient sich beim FC Bayern

von Fabian Ley - Quelle: hannover96.de
1 min.
Hannover-Trainer Sandro Wagner @Maxppp

Sandro Wagner erhält Unterstützung im Trainerteam bei Hannover 96. Wie die Niedersachsen mitteilen, wird Can Ünal künftig als Assistent des neuen Cheftrainers arbeiten. Der 28-Jährige wechselt aus dem Nachwuchs des FC Bayern nach Hannover, bei den Münchnern war er bis zuletzt für die U16 tätig. Seine Nachfolge beim FCB tritt Maxi Welzmüller an.

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96-Coach Wagner schwärmt von Ünal: „Can ist ein junger, sehr talentierter und ambitionierter Trainer, der sehr akribisch arbeitet. Wer ihn kennt, lobt besonders auch seine menschlichen Qualitäten. Wir haben in den letzten Monaten häufig Kontakt gehabt. Es hat sich herauskristallisiert, dass wir gerne zusammenarbeiten wollen. Er hat große Lust drauf, und wir freuen uns, dass er jetzt mit dabei ist.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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