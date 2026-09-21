Sandro Wagner erhält Unterstützung im Trainerteam bei Hannover 96. Wie die Niedersachsen mitteilen, wird Can Ünal künftig als Assistent des neuen Cheftrainers arbeiten. Der 28-Jährige wechselt aus dem Nachwuchs des FC Bayern nach Hannover, bei den Münchnern war er bis zuletzt für die U16 tätig. Seine Nachfolge beim FCB tritt Maxi Welzmüller an.

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Hannover 96 erweitert das Trainerteam von Cheftrainer Sandro Wagner: Can Ünal wechselt vom Nachwuchs des FC Bayern München an den Maschsee und wird künftig als Co-Trainer der Profimannschaft arbeiten. Alle Infos ⤵️#H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/QOs2CFM6hG — Hannover 96 (@Hannover96) September 21, 2026

96-Coach Wagner schwärmt von Ünal: „Can ist ein junger, sehr talentierter und ambitionierter Trainer, der sehr akribisch arbeitet. Wer ihn kennt, lobt besonders auch seine menschlichen Qualitäten. Wir haben in den letzten Monaten häufig Kontakt gehabt. Es hat sich herauskristallisiert, dass wir gerne zusammenarbeiten wollen. Er hat große Lust drauf, und wir freuen uns, dass er jetzt mit dabei ist.“