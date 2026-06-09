Bochum bindet & verleiht Kleine-Bekel

Colin Kleine-Beke hat seinen Vertrag beim VfL Bochum vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängert, wird die kommende Spielzeit allerdings wieder andernorts verbringen. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt erneut leihweise zum FC St. Gallen.

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#meinVfL und Colin Kleine-Bekel haben den gemeinsamen Vertrag bis 2029 verlängert. Die Saison 2026/27 wird #KleineBekel erneut leihweise beim @FCSG_1879 verbringen.



Viel Erfolg in der Schweiz, Colin! pic.twitter.com/kuRUImgmWf — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 9, 2026

Bereits in der vergangenen Rückrunde war der Rechtsfuß für den amtierenden Schweizer Vizemeister und Pokalsieger am Ball. Nun soll Kleine-Bekel weiterhin in der Alpenrepublik Spielpraxis sammeln.