2. Bundesliga
Bochum bindet & verleiht Kleine-Bekel
1 min.
@Maxppp
Colin Kleine-Beke hat seinen Vertrag beim VfL Bochum vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängert, wird die kommende Spielzeit allerdings wieder andernorts verbringen. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt erneut leihweise zum FC St. Gallen.
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#meinVfL und Colin Kleine-Bekel haben den gemeinsamen Vertrag bis 2029 verlängert. Die Saison 2026/27 wird #KleineBekel erneut leihweise beim @FCSG_1879 verbringen.— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 9, 2026
Viel Erfolg in der Schweiz, Colin! pic.twitter.com/kuRUImgmWf
Bereits in der vergangenen Rückrunde war der Rechtsfuß für den amtierenden Schweizer Vizemeister und Pokalsieger am Ball. Nun soll Kleine-Bekel weiterhin in der Alpenrepublik Spielpraxis sammeln.
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