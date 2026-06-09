Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Bochum bindet & verleiht Kleine-Bekel

von Fabian Ley - Quelle: vfl-bochum.de
1 min.
Colin Kleine-Bekel im Einsatz für Bochums Reserve @Maxppp

Colin Kleine-Beke hat seinen Vertrag beim VfL Bochum vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängert, wird die kommende Spielzeit allerdings wieder andernorts verbringen. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt erneut leihweise zum FC St. Gallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits in der vergangenen Rückrunde war der Rechtsfuß für den amtierenden Schweizer Vizemeister und Pokalsieger am Ball. Nun soll Kleine-Bekel weiterhin in der Alpenrepublik Spielpraxis sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Super League
Bochum
St.Gallen
Colin Noah Kleine-Bekel

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Super League Super League
Bochum Logo VfL Bochum 1848
St.Gallen Logo St.Gallen
Colin Noah Kleine-Bekel Colin Noah Kleine-Bekel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert