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Rekordabgang: Hoffenheim lässt Touré ziehen

Newcastle United sichert sich die Dienste von Bazoumana Touré. Für den Flügelspieler der TSG Hoffenheim greifen die Magpies tief in die Tasche.

von Dominik Sandler - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Bazoumana Touré im Hoffenheim-Trikot @Maxppp

Erst vor eineinhalb Jahren hatte die TSG Hoffenheim Bazoumana Touré für zehn Millionen Euro von Hammarby IF aus Schweden verpflichtet. In diesem Sommer zieht der 20-jährige Ivorer schon wieder weiter und beschert der TSG dabei eine Rekordablöse.

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Touré schließt sich Newcastle United an und kostet dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro. Hinzu kommt eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent. Bei den Magpies unterschreibt der Linksaußen einen langfristigen Vertrag.

Touré wird zum Rekordverkauf in Sinsheim. Diesen Status hatte bislang Joelinton (29) inne, der vor sieben Jahren für 43,5 Millionen ebenfalls nach Newcastle wechselte. Geschäftsführer Sport Andreas Schicker äußert sich wie folgt zum Verkauf von Touré: „Natürlich hätten wir Bazou gerne weiterhin in unseren Reihen gesehen. Es entspricht jedoch der DNA der TSG und unserem eingeschlagenen Weg, hochveranlagte Talente zu verpflichten und gemeinsam mit unserem Trainerteam gezielt weiterzuentwickeln und ihnen den Schritt zu den Elite-Klubs zu ermöglichen. Wir wünschen Bazou für seinen weiteren Weg und die Herausforderung in der Premier League von Herzen alles Gute und viel Erfolg.“

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Touré führt aus: „Die TSG war wie eine Familie für mich. Wir haben eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit zusammen erlebt, in der ich mich als Spieler und als Mensch entwickeln durfte. Ich danke meinen Teamkameraden und Trainern, aber genauso jedem Einzelnen im Klub und den Fans von Herzen.“

Bei der Weltmeisterschaft konnte der Linksfuß nicht wirklich auf sich aufmerksam machen, in der vorangegangenen Bundesliga-Saison aber sehr wohl. Fünf Tore und zwölf Vorlagen steuerte Touré dazu bei, dass im Kraichgau in der kommenden Saison europäisch gespielt wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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