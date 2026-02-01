Menü Suche
Offerte erhöht: Bahoya will Eintracht verlassen

Bei Eintracht Frankfurt könnte am morgigen Deadline Day noch ein Abgang anstehen. Jean-Mattéo Bahoya hat seinen Wechselwunsch hinterlegt.

von Dominik Sandler - Quelle: L'Équipe
Jean-Mattéo Bahoya lässt sich von Can Uzun und Nathaniel Brown feiern @Maxppp

Schon vor einigen Tagen hatte Al Hilal zum ersten Mal für Jean-Mattéo Bahoya angeklopft und sich nach der Möglichkeit erkundigt, den Franzosen nach Saudi-Arabien zu locken. Eine erste Offerte in Höhe von 20 Millionen Euro hatte Eintracht Frankfurt noch abgelehnt und stattdessen 30 bis 35 Millionen gefordert.

Laut der ‚L’Équipe‘ sind die Saudis der SGE jetzt mit einem neuen Angebot entgegengekommen. 25 Millionen habe Al Hilal geboten. Zudem habe Bahoya seinen klaren Wunsch geäußert, die Hessen verlassen zu dürfen. In den letzten Stunden seien die Gespräche deutlich intensiviert worden.

Sollte der 20-Jährige tatsächlich noch gehen, könnte Sportvorstand Markus Krösche noch einmal in der Offensive aktiv werden. Bahoya war nach starkem Saisonstart ins Hintertreffen geraten und zuletzt meist nur noch Joker. Offenbar traut er sich auch unter dem neuen Trainer Albert Riera den Durchbruch nicht mehr zu.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
