Union-Keeper Karl spricht über Wechsel

Claus Karl (32), der in der vergangenen Woche sein Bundesligadebüt feierte, könnte Union Berlin im Sommer verlassen. „Ich denke schon, dass Menschen aus der Torwart-Bubble in Fußballdeutschland mich grundsätzlich kennen und auf dem Schirm hätten, wenn sie jemanden in diesem Profil bräuchten“, zitiert die ‚Bild‘ den Torhüter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Karls Vertrag läuft im Anschluss an die Saison aus. Hinter den verletzten Frederik Rönnow (33) und Matheo Raab (27) ist Karl eigentlich die Nummer drei. „Letztlich ist es eine private Bewertung, ob es besser ist, erster Torhüter in der zweiten Bundesliga zu sein oder Zweiter oder Dritter in der ersten Bundesliga“, so der gebürtige Stuttgarter.