Beim FC Chelsea ist offenbar die Entscheidung über die Nachfolge von Enzo Maresca gefallen. Laut Sacha Tavolieri wurde intern beschlossen, Liam Rosenior von Racing Straßburg zu den Blues zu holen. Entsprechende Gespräche dürften zeitnah zum Erfolg führen, beide Vereine werden vom Konzern BlueCo überwacht.

In Straßburg läuft dem belgischen Sportjournalisten längst die Suche nach einem Ersatz für Rosenior. Der englische Übungsleiter des französischen Erstligisten äußerte sich heute auf einer Pressekonferenz zur Berichterstattung: „Im Leben gibt es keine Garantien. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Ich mache meine Arbeit. Ich will nicht garantieren, wie lange ich hier sein werde, aber ich genieße es jeden Tag hier.“