Menü Suche
Kommentar
Premier League

Chelsea trifft Trainer-Entscheidung

von Dominik Schneider - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Rosenior denkt nach @Maxppp

Beim FC Chelsea ist offenbar die Entscheidung über die Nachfolge von Enzo Maresca gefallen. Laut Sacha Tavolieri wurde intern beschlossen, Liam Rosenior von Racing Straßburg zu den Blues zu holen. Entsprechende Gespräche dürften zeitnah zum Erfolg führen, beide Vereine werden vom Konzern BlueCo überwacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Straßburg läuft dem belgischen Sportjournalisten längst die Suche nach einem Ersatz für Rosenior. Der englische Übungsleiter des französischen Erstligisten äußerte sich heute auf einer Pressekonferenz zur Berichterstattung: „Im Leben gibt es keine Garantien. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Ich mache meine Arbeit. Ich will nicht garantieren, wie lange ich hier sein werde, aber ich genieße es jeden Tag hier.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Chelsea
Straßburg
Liam James Rosenior

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Chelsea Logo FC Chelsea
Straßburg Logo Racing Straßburg
Liam James Rosenior Liam James Rosenior
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert