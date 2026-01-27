Yildiz-Unterschrift steht bevor

Die Verhandlungen zwischen Juventus Turin und Kenan Yildiz neigen sich dem Ende entgegen. Der ‚Tuttosport‘ zufolge steht die Unterzeichnung eines neuen Arbeitspapiers bis 2031 bevor, lediglich die Unterschriftsprämie sei noch zu klären. Der Offensivspieler soll mit sechs Millionen Euro Gehalt pro Jahr neuer Topverdiener bei den Bianconeri werden.

Die Verhandlungen erwiesen sich als zäh, bislang zählte der 20-Jährige trotz seiner anschaulichen Auftritte zu den Spielern, die am wenigsten bei Juve verdienen. Nun ist der Durchbruch gelungen, Interessenten wie Real Madrid gehen leer aus.