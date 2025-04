Sportvorstand Markus Krösche würde Hugo Ekitiké bei einem für Eintracht Frankfurt akzeptablen Transferangebot keine Steine in den Weg legen. Angesprochen auf die Wechselgerüchte um den 22-jährigen Angreifer sagte Krösche vor dem heutigen Europa League-Duell gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr) gegenüber ‚RTL/ntv‘: „Das gehört auch dazu. Wir haben hier vor drei Monaten gesessen, da haben wir gerade Omar Marmoush verkauft. Wenn die Jungs außergewöhnliche Leistung bringen, werden wir nichts blockieren. Wir müssen aber das bekommen, was wir erzielen wollen.“ Inzwischen werden bereits stolze 100 Millionen Euro Ablöse gehandelt.

Krösche sagt weiter: „Hugo hat eine super Entwicklung genommen. Er ist sicherlich ein interessanter Spieler für Topklubs. Dazu ist er noch sehr jung und er hat eine sehr gute Quote.“ Insgesamt steht Ekitiké bei 21 Saisontreffern sowie neun Vorlagen nach 42 Einsätzen. Dass die SGE mit dem Verkauf des Franzosen den sportlichen Erfolg opfert, sieht Krösche nicht so: „Grundsätzlich ist es so, dass wir immer Transfererlöse erwirtschaften müssen, das gehört letztendlich auch dazu bei uns. Von daher wird es wahrscheinlich auch in diesem Sommer wieder so sein, dass es für Spieler auch Möglichkeiten gibt, wenn sich ein Spieler schneller entwickelt als wir als Klub.“ Womöglich auch bei Ekitiké, um den insbesondere der FC Arsenal wirbt.