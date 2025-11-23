Kleindienst tritt auf die Bremse

Tim Kleindienst (30) hat nach seinem Kurzeinsatz gegen den 1. FC Heidenheim die Erwartungen an ein schnelles Startelf-Comeback gedämpft. Der Gladbach-Stürmer erklärte nach der Partie: „Bei mir kommen sicherlich erst mal noch einige Joker-Einsätze dazu. Das waren gefühlt die anstrengendsten drei Minuten, die ich seit sehr langer Zeit hatte. Irgendwann Richtung Winterpause, irgendwann danach, werde ich wieder richtig fit sein. Ich habe momentan kein Problem, erst mal von der Bank zu kommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kleindienst fiel seit Mai wegen einer Knieverletzung mit Meniskusbeteiligung und anschließender Operation aus. Im Sommer 2024 kam Kleindienst für sieben Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim zu den Fohlen und entwickelte sich sofort zum Leistungsträger. Inzwischen ist der Linksfuß sogar zum Kapitän der Fohlen aufgestiegen.