Das lief zwischen Dortmund & Krösche

Der Flirt zwischen Borussia Dortmund und Markus Krösche war offenbar nicht so heiß, wie es zwischenzeitlich den Eindruck machte. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ gab es lediglich ein informelles Sondierungsgespräch mit dem Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Dieses sei überdies schon länger her. Vertieft wurden die Gespräche nicht, stattdessen handelte Krösche mit Eintracht Frankfurt einen neuen Vertrag aus und ist neuerdings bis 2028 an die Hessen gebunden.

Bei Borussia Dortmund deutet derweil vieles darauf hin, dass Sven Mislintat als neuer Sportdirektor verpflichtet wird. Noch-Amtsinhaber Sebastian Kehl, laut ‚Ruhr Nachrichten‘ durchaus interessiert an dieser Konstellation, könnte in der künftigen BVB-Hierarchie zum Geschäftsführer Sport aufrücken. Alternativ ist eine neue Rolle für Klubberater Matthias Sammer im Gespräch.