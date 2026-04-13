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FT-Kurve Bundesliga

Zwei Klubs dominieren: Die FT-Topelf des 29. Spieltags

Auch am 29. Spieltag schafften es wieder einige Neulinge in die FT-Topelf. Dominiert wird das Team von Spielern des VfB Stuttgart und wacker kämpfenden Heidenheimern, die ihre geringe Chance auf den Klassenerhalt mit einer Topleistung gewahrt haben.

von Die Redaktion
1 min.
Die FT-Topelf des 29. Spieltags @Maxppp

Spieler des Spieltags: Yan Diomande

Einmal mehr legte Leipzigs Flügelflitzer eine echte Topleistung hin. Der Ivorer entschied mit seinem Treffer das Spiel der Sachsen gegen Borussia Mönchengladbach und überwand damit als einziger Leipziger Fohlen-Keeper Moritz Nicolas, der ebenfalls ein überragendes Spiel ablieferte.

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Diomande war stets gefährlich, kurbelte das Leiziger Angriffsspiel immer wieder an und hätte auch durchaus weitere Scorerpunkte verbuchen können, wenn Nicolas nicht ein ums andere Mal so stark pariert hätte. Aber auch in der Defensive konnte der 19-jährige RB-Akteur auf sich aufmerksam machen.

Die FT-Topelf

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Die Tabelle der Bundesliga

Tabelle Gesamt Bundesliga

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo FC Bayern FC Bayern 76 29 +78 24 4 1 105 27
2 Logo BVB BVB 64 29 +31 19 7 3 60 29
3 Logo Stuttgart Stuttgart 56 29 +22 17 5 7 60 38
4 Logo RB Leipzig RB Leipzig 56 29 +20 17 5 7 56 36
5 Logo Leverkusen Leverkusen 52 29 +20 15 7 7 59 39
6 Logo Hoffenheim Hoffenheim 51 29 +14 15 6 8 57 43
7 Logo Frankfurt Frankfurt 42 29 0 11 9 9 54 54
8 Logo Freiburg Freiburg 40 29 -5 11 7 11 42 47
9 Logo Mainz 05 Mainz 05 33 29 -9 8 9 12 35 44
10 Logo Augsburg Augsburg 33 29 -17 9 6 14 36 53
11 Logo Union Berlin Union Berlin 32 29 -17 8 8 13 33 50
12 Logo Hamburg Hamburg 31 29 -13 7 10 12 32 45
13 Logo Köln Köln 30 29 -7 7 9 13 43 50
14 Logo M'gladbach M'gladbach 30 29 -14 7 9 13 35 49
15 Logo Bremen Bremen 28 29 -20 7 7 15 32 52
16 Logo St. Pauli St. Pauli 25 29 -25 6 7 16 25 50
17 Logo Wolfsburg Wolfsburg 21 29 -26 5 6 18 39 65
18 Logo Heidenheim Heidenheim 19 29 -32 4 7 18 32 64
Komplette Rangliste

Die Ergebnisse im Überblick

  • Mainz 05 - SC Freiburg 0:1
  • VfB Stuttgart - Hamburg 4:0
  • 1.FC Köln - Werder Bremen 3:1
  • FC St. Pauli - FC Bayern 0:5
  • Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0:1
  • RB Leipzig - Borussia M’gladbach 1:0
  • VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2
  • Heidenheim - Union Berlin 3:1
  • FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 2:2
veröffentlicht am - Aktualisiert am
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