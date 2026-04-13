Zwei Klubs dominieren: Die FT-Topelf des 29. Spieltags

Spieler des Spieltags: Yan Diomande

Einmal mehr legte Leipzigs Flügelflitzer eine echte Topleistung hin. Der Ivorer entschied mit seinem Treffer das Spiel der Sachsen gegen Borussia Mönchengladbach und überwand damit als einziger Leipziger Fohlen-Keeper Moritz Nicolas, der ebenfalls ein überragendes Spiel ablieferte.

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Diomande war stets gefährlich, kurbelte das Leiziger Angriffsspiel immer wieder an und hätte auch durchaus weitere Scorerpunkte verbuchen können, wenn Nicolas nicht ein ums andere Mal so stark pariert hätte. Aber auch in der Defensive konnte der 19-jährige RB-Akteur auf sich aufmerksam machen.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 29. Spieltags in der Bundesliga? Yan Diomande (RB Leipzig) Jamal Musiala (FC Bayern) Mathias Honsak (1. FC Heidenheim) Angelo Stiller (VfB Stuttgart) Moritz Nicolas (Borussia M'Gladbach) ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

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