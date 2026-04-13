Zwei Klubs dominieren: Die FT-Topelf des 29. Spieltags

Auch am 29. Spieltag schafften es wieder einige Neulinge in die FT-Topelf. Dominiert wird das Team von Spielern des VfB Stuttgart und wacker kämpfenden Heidenheimern, die ihre geringe Chance auf den Klassenerhalt mit einer Topleistung gewahrt haben.
1 min.
@Maxppp
Spieler des Spieltags: Yan Diomande
Einmal mehr legte Leipzigs Flügelflitzer eine echte Topleistung hin. Der Ivorer entschied mit seinem Treffer das Spiel der Sachsen gegen Borussia Mönchengladbach und überwand damit als einziger Leipziger Fohlen-Keeper Moritz Nicolas, der ebenfalls ein überragendes Spiel ablieferte.
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Diomande war stets gefährlich, kurbelte das Leiziger Angriffsspiel immer wieder an und hätte auch durchaus weitere Scorerpunkte verbuchen können, wenn Nicolas nicht ein ums andere Mal so stark pariert hätte. Aber auch in der Defensive konnte der 19-jährige RB-Akteur auf sich aufmerksam machen.
Die FT-Topelf
Wer war euer Spieler des 29. Spieltags in der Bundesliga?
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Die Tabelle der Bundesliga
Tabelle Gesamt Bundesliga
|#
|Mannschaft
|Pkt
|Sp.
|+/-
|S
|U
|N
|Tore
|GT
|1
|FC Bayern
|76
|29
|+78
|24
|4
|1
|105
|27
|2
|BVB
|64
|29
|+31
|19
|7
|3
|60
|29
|3
|Stuttgart
|56
|29
|+22
|17
|5
|7
|60
|38
|4
|RB Leipzig
|56
|29
|+20
|17
|5
|7
|56
|36
|5
|Leverkusen
|52
|29
|+20
|15
|7
|7
|59
|39
|6
|Hoffenheim
|51
|29
|+14
|15
|6
|8
|57
|43
|7
|Frankfurt
|42
|29
|0
|11
|9
|9
|54
|54
|8
|Freiburg
|40
|29
|-5
|11
|7
|11
|42
|47
|9
|Mainz 05
|33
|29
|-9
|8
|9
|12
|35
|44
|10
|Augsburg
|33
|29
|-17
|9
|6
|14
|36
|53
|11
|Union Berlin
|32
|29
|-17
|8
|8
|13
|33
|50
|12
|Hamburg
|31
|29
|-13
|7
|10
|12
|32
|45
|13
|Köln
|30
|29
|-7
|7
|9
|13
|43
|50
|14
|M'gladbach
|30
|29
|-14
|7
|9
|13
|35
|49
|15
|Bremen
|28
|29
|-20
|7
|7
|15
|32
|52
|16
|St. Pauli
|25
|29
|-25
|6
|7
|16
|25
|50
|17
|Wolfsburg
|21
|29
|-26
|5
|6
|18
|39
|65
|18
|Heidenheim
|19
|29
|-32
|4
|7
|18
|32
|64
Die Ergebnisse im Überblick
- Mainz 05 - SC Freiburg 0:1
- VfB Stuttgart - Hamburg 4:0
- 1.FC Köln - Werder Bremen 3:1
- FC St. Pauli - FC Bayern 0:5
- Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0:1
- RB Leipzig - Borussia M’gladbach 1:0
- VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2
- Heidenheim - Union Berlin 3:1
- FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 2:2
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