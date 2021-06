La Liga wieder vor Zuschauern | Lukakus Rendezvous mit Ronaldo

Fans kehren zurück

In La Liga können sich die Klubs und Anhänger auf die kommende Saison freuen. Am gestrigen Donnerstag beschloss die spanische Regierung, dass die Fans zur neuen Spielzeit zurück in die Stadien dürfen. Dabei soll es keine numerischen Einschränkungen geben. „Das Publikum kehrt zurück“, reagiert die ‚Sport‘ freudig auf den Beschluss der Politik. Aus finanzieller Sicht eine wahre Wonne für die gebeutelten Vereine auf der iberischen Halbinsel.

Mbappé als Anführer bei Real?

„Real Madrids Fahrplan für Mbappé“. Wieder einmal sinniert die ‚Marca‘ über einen möglichen Real-Transfer von Kylian Mbappé. Trotz des öffentlichen Wechselverbots von Paris St. Germains Präsident Nasser al-Khelaifi und finanzieller Engpässe besteht weiterhin Hoffnung in Madrid, den französischen Superstar noch in diesem Sommer loszueisen. Die Verhandlungen sind dem Bericht zufolge jedoch bis nach der Europameisterschaft auf Eis gelegt. Überzeugen soll den 22-Jährigen der exponierte Status, den er in der spanischen Hauptstadt hätte: „Er würde zur absoluten Referenz, zum Anführer.“ Dies blieb dem exzentrischen Offensivmann nach Meinung der Zeitung bis dato in Paris verwehrt.

Lukaku vs. Ronaldo

Die Partie zwischen Belgien und Portugal bei der Europameisterschaft wird von vielen Fußballfans mit Spannung erwartet. Das hochklassige Achtelfinale ist nicht nur das Aufeinandertreffen von zwei Titelfavoriten, sondern auch zweier Tormaschinen: Romelu Lukaku und Cristiano Ronaldo. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ titelt: „Romelus Rendezvous mit CR7 um die Euro-Dominanz“. Aktuell führt Ronaldo die Torschützenliste mit fünf Treffern vor Lukaku (drei Treffer) an. Ob der belgische Sturmtank den Abstand am Sonntagabend (21 Uhr) verkürzen kann? Man darf gespannt sein.