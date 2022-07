Vollzug heute: Tottenham bessert rechts hinten nach

Im März schien sich schon ein Wechsel von Djed Spence zum FC Bayern anzudeuten. Doch die kolportierten Gespräche verliefen offenkundig im Sande. Jedenfalls zieht es den 21-jährigen Rechtsverteidiger nicht nach München, sondern nach London zu Tottenham Hotspur.

Einem Bericht der ‚Times‘ zufolge wollen die Spurs die Spence-Verpflichtung noch am heutigen Freitag abschließen. Gut 14 Millionen Euro Ablöse gehen an den Zweitligisten FC Middlesbrough. Boro hatte seinen englischen U21-Nationalspieler vergangene Saison an den Ligarivalen Nottingham Forest verliehen, bei dem Spence einen großen Beitrag zum Aufstieg in die Premier League leistete (50 Saisonspiele, drei Tore, fünf Vorlagen).

Auch für den schnellen Rechtsfuß geht es nach zähen Verhandlungen in der Premier League weiter. Ende Juni war noch von einer Ausgleichszahlung in Höhe von 17,5 Millionen Euro die Rede – Tottenham-Boss Daniel Levy scheint also mal wieder gut verhandelt zu haben. Bei den Spurs soll es Spence auf der rechten Außenbahn mit dem Brasilianer Emerson aufnehmen. Der Ire Matt Doherty, ebenfalls gelernter Rechtsverteidiger, spielte unter Trainer Antonio Conte zuletzt immer mal wieder links.