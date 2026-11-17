Auf Platz 17 liegend werden die Sorgen um den Klassenerhalt beim FC Schalke allmählich größer. Der Aufsteiger will auf dem Winter-Transfermarkt nachlegen. Eine Baustelle ist die Abwehr, wo mit Timo Becker (29) und Maximilian Wöber (28) derzeit zwei Innenverteidiger verletzt fehlen. Auf der rechten Seite hat zudem Adrian Gantenbein (25) immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

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Einer, der beide Positionen bekleiden kann, ist Tim Oermann (23) von Bayer Leverkusen. Laut der ‚Bild‘ steht der 1,89 Meter große Rechtsfuß bei Schalke auf dem Zettel. Denkbar sei eine Leihe mit Kaufoption. Neben Schalke sollen Topklubs aus Österreich und einige Vereine aus der 2. Bundesliga Interesse zeigen.

In Leverkusen ist Oermann in dieser Saison entbehrlich, wartet der Abwehrspieler doch nach wie vor auf seinen ersten Einsatz. Schon in der Hinrunde der vergangenen Spielzeit war Oermann an Sturm Graz verliehen – geht es jetzt nach Gelsenkirchen?