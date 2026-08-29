Bayern-Verlängerung: Kane äußert sich

Die Verlängerung von Harry Kane beim FC Bayern scheint nur Formsache. Nach dem 5:1-Sieg der Münchner gegen den VfB Stuttgart sagte der Angreifer bei ‚Sky‘: „Die Gespräche haben letzte Woche begonnen. Aber das ist nichts, was man in einer oder zwei Wochen erledigen kann. Es geht um die Details. Ich bin 33, also wird das wahrscheinlich mein letzter Vertrag sein – zumindest mein letzter großer Vertrag. Es sieht ziemlich gut aus.“

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Noch benötigen die Fans also offenbar etwas Geduld, ehe der Deal unter Dach und Fach ist. Unter anderem müssen sich die Parteien noch bei der Vertragslänge sowie einer möglichen Ausstiegsklausel einig werden. Die Bayern wollen um zwei, Kane sogar um drei Jahre verlängern. Dann stünde der Mittelstürmer beim Ablauf des Vertrags 2029 kurz vor seinem 36. Geburtstag.